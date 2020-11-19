شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: بحكمة الملك سلمان تجاوزت السعودية أصعب التحديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ومنسوبي ومنسوبات الوزارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين، أيده الله.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود: «يسرني ويشرفني باسمي واسم منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة الذكرى التي تحل علينا وبلادنا تنعم بفضل الله ثم بحكمة قيادتها بالأمن والأمان والتقدم والازدهار»، مضيفا: «لقد حققت المملكة في ظل هذا العهد الزاهر خطوات متسارعة نحو الريادة في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية، ولعل رئاسة المملكة مجموعة العشرين خير دليل على ريادتها ومكانتها الدولية».

وأكد أن «حكمة خادم الحرمين -حفظه الله- مكنت المملكة من تحقيق إنجازات عدة خلال 6 سنوات مضت، حيث كانت حكمة خادم الحرمين الشريفين أيده الله العلامة الأبرز التي تمكنت المملكة من خلالها تحقيق المنجزات وتجاوز الصعوبات، وفي هذا العام تجلت تلك الحكمة والقيادة في التعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث تمكنت بلادنا بفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة من التصدي المبكر للجائحة والتخفيف من آثارها على الوطن والمواطن والمقيم». وفي الختام، سأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.