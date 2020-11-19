شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع رينيه وكرومبتون مستجدات القضايا الإقليمية والان مع التفاصيل
كما استقبل أمس، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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