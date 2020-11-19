شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع رينيه وكرومبتون مستجدات القضايا الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية رينيه كلارك كوبر، وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل أمس، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.