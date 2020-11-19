شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تصنع الفارق.. بامتياز والان مع التفاصيل
إن المملكة تثبت اليوم أنها قادرة على لعب دور التواصل ما بين كافة الكتل العالمية، فهي القادرة على المبادرة في كافة الاتجاهات وفي كل القضايا الدولية الملحة المطروحة، إن القيادة الحكيمة للمملكة قادرة على التأسيس لتوافق عالمي لمواجهة جائحة كورونا، كما لمواجهة أي جائحة طبية كانت أم غير طبية. رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين تؤكد أنها ضمانة للسلام العالمي لا بل أكثر من ذلك إنها من صنّاع السلام القلائل في هذا العالم. إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ينظر إلى هذه الفرصة الدولية كفرصة تحد ليس لقيادة المملكة وحسب بل للسعوديين وللعرب وللمسلمين، لأنه يؤمن أن عبر هذه القمة يمكن إيجاد تفاهم عالمي حول مواجهة كل التحديات التي تهدد البشرية وعلى رأسها جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الدولي وبالتالي على الاستقرار العالمي.
سيذكر العالم قمة مجموعة العشرين التي تعقد افتراضياً برئاسة المملكة أن هذه القمة كانت بمستوى التحديات المطروحة، لا بل ستكون قمة انتصار البشرية على الجائحة.
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