، تطعيم 20 % من سكان أمريكا اللاتينية بلقاح "كورونا" سيكلف ملياري دولار ،

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن تطعيم 20 في المائة من سكان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ضد "كوفيد -19" سيكلف أكثر من ملياري دولار لكن البلدان منخفضة الدخل سيدعمها برنامج "كوفاكس".
وأوضحت أن "كوفاكس" يهدف إلى نشر ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد -19" بحلول نهاية عام 2021، وفقًا لـ "رويترز".
من ناحية أخرى، ذكر مساعد مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا، أن تطعيم الجميع لن يكون كافيًا على الأقل ليس في البداية.
وتعمل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على ضمان وصول جرعات اللقاح إلى كل دول المشتركة في "كوفاكس، وهو تحالف يهدف إلى توفير الوصول العادل إلى لقاحات "كوفيد -19" في نهاية المطاف.
تطعيم 20 % من سكان أمريكا اللاتينية بلقاح "كورونا" سيكلف ملياري دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-18
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن تطعيم 20 في المائة من سكان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ضد "كوفيد -19" سيكلف أكثر من ملياري دولار لكن البلدان منخفضة الدخل سيدعمها برنامج "كوفاكس".
وأوضحت أن "كوفاكس" يهدف إلى نشر ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد -19" بحلول نهاية عام 2021، وفقًا لـ "رويترز".
من ناحية أخرى، ذكر مساعد مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا، أن تطعيم الجميع لن يكون كافيًا على الأقل ليس في البداية.
وتعمل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على ضمان وصول جرعات اللقاح إلى كل دول المشتركة في "كوفاكس، وهو تحالف يهدف إلى توفير الوصول العادل إلى لقاحات "كوفيد -19" في نهاية المطاف.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
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19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
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"باربوسا" بين أن الجرعات المتوفرة لن تكفي الجميع في البداية
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن تطعيم 20 في المائة من سكان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ضد "كوفيد -19" سيكلف أكثر من ملياري دولار لكن البلدان منخفضة الدخل سيدعمها برنامج "كوفاكس".
وأوضحت أن "كوفاكس" يهدف إلى نشر ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد -19" بحلول نهاية عام 2021، وفقًا لـ "رويترز".
من ناحية أخرى، ذكر مساعد مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا، أن تطعيم الجميع لن يكون كافيًا على الأقل ليس في البداية.
وتعمل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على ضمان وصول جرعات اللقاح إلى كل دول المشتركة في "كوفاكس، وهو تحالف يهدف إلى توفير الوصول العادل إلى لقاحات "كوفيد -19" في نهاية المطاف.
، تطعيم 20 % من سكان أمريكا اللاتينية بلقاح "كورونا" سيكلف ملياري دولار ،
المصدر : الخليج 365
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