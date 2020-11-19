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ذكرت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل تراجعاً لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.
وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كورونا" وصل إلى مستوى 1430341 حالة.
وأضافت أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 53274 متوفى، وفقاً لـ "رويترز".
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يرخي قبضته قليلاً عن بريطانيا.. والإصابات والوفيات تتراجعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-18
ذكرت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل تراجعاً لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.
وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كورونا" وصل إلى مستوى 1430341 حالة.
وأضافت أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 53274 متوفى، وفقاً لـ "رويترز".
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:58 PM
إجمالي قتلى الفيروس وصل إلى 53274
ذكرت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل تراجعاً لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.
وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كورونا" وصل إلى مستوى 1430341 حالة.
وأضافت أن عدد ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 53274 متوفى، وفقاً لـ "رويترز".
، "كورونا" يرخي قبضته قليلاً عن بريطانيا.. والإصابات والوفيات تتراجع ،
المصدر : الخليج 365
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