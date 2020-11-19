شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: السجن سنة وغرامة نصف مليون عقوبة التنمر في الألعاب الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن عقوبة التنمر في الألعاب الإلكترونية، تضمن السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

جاء ذلك خلال الملتقى الثالث لفعالية " اسأل النيابة "، تحت عنوان "التنمر في الألعاب الإلكترونية".

وسلط الملتقى الضوء على دور النيابة العامة في حماية المجني عليه من الجرائم الإلكترونية، وعقوبات التنمر، والإجراءات النظامية المتخذة في جرائم التنمر الإلكتروني، وآلية تقديم البلاغ ضد المتنمر في الألعاب الإلكترونية.