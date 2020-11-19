شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة ابن باز ترد بمقطع له عن " عدم دوران الأرض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية، مقطع فيديو عن قوله حول مسألة دوران الأرض من عدمه.
وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، رأيه في مسألة دوران الأرض من عدمه، مؤكدا أن كلٌّ من القولين له دليله وحجته دون أن يقوم بتكفير أحد، موضحا أن كل رأي له اعتقاد وله علم.
وكانت المرتزقة اليمنية توكل كرمان، قد تطاولت على الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، تنفيذا لأغراض الماسونية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وأعتذر الشيخ عبدالسلام كرمان، والد الإخوانية اليمنية، عما بدر منها واصفا تصرفها بـ " قلة أدب" مؤكدا أنه تبرأ منها، لافترائها على ابن باز.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة ابن باز ترد بمقطع له عن " عدم دوران الأرض " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.