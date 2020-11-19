شكرا لمتابعة خبر عن 15 ألف جامع جاهز لصلاة الاستسقاء اليوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة الـ 15 ألف جامع بمختلف مناطق المملكة وفق البروتوكولات الصحية، لاداء صلاة الاستسقاء التي دعا لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، غداً تأسياً بسنة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -.

وحددت الوزارة مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسة بمناطق المملكة، حيث بينت أن موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الأئمة والدعاة بتذكير المصلين بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.