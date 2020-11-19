شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت بندر: العلاقات السعودية الأمريكية أعمق من رئيس أمريكي واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):أكدت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، على عمق العلاقات السعودية الأمريكية.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: " إن العلاقات بين السعودية وأمريكا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد، فهي علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود، ,شراكة السعودية جامعة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء ".
وأضافت: " مع تنامي دور المملكة عالميا، لا سيما برئاستها لمجموعة العشرين، فإن مسؤوليتها في المنطقة، الشرق الأوسط والخليج، في تزايد مستمر، وذلك سيكون مهما لشراكتنا مع الولايات المتحدة ".
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