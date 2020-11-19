اخبار السعوديه

صور خاصة لــ #مجموعة_العشرين #G20

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لنلهم العالم بقمتنا هيا لتوحيد صور العرض لحساباتنا مرفق بالأسفل انواع الصور

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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