وزارة العدل تعدد 6 فوائد مبادرة «شمْل».. تعرف عليها

تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل..

عددت وزارة العدل، الفوائد والإنجازات التي أسهمت في تحقيقها مبادرة شمل المعنية بحقوق الطفل. وشاركت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة معلوماتية إنفو جراف توضح مزايا مبادرة شمل. مبادرة شمْل وأوضحت وزارة العدل أن مبادرى تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة «شمل»، تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة من خلال توفير أماكن مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة. وأشارت وزارة العدل إلى أن المبادرة يتم تنفيذها في بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة ويقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - الأطفال) في مراكز شمّل. وعددت وزارة العدل الإسهامات التي حققتها مبادرة شمّل في الآتي: - توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة.

- إيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون.

- تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم.

- حماية حقوق الأطفال المحضونين.

- توعية الأبوين بأهمية الاستقرار بعد الانفصال

- تقديم المعونة والمساندة للمحاكم في الجوانب الاجتماعية اقرأ أيضًا : التسجيل في البوابة الوطنية للعمل.. «هدف» يحدد الشروط

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