«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مثيرة للغبار وسحب ممطرة بهذه المناطق

أوضحت حالة البحر الأحمر..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الخميس، نشاط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
ووفق تقرير الأرصاد، يشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى نصف المتر، وقد يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.
وتابعت الهيئة، أن الخليج العربي، يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس بمناطق المملكة.
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