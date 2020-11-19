بالفيديو.. وزارة التعليم: المملكة تقدم نموذجًا فريدًا للتعليم «عن بُعد» في وطن لا يعرف غير القمة

بثت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، فيديو جراف، لمناسبة ذكرى البيعة، أكدت خلاله أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ تقدم نموذجًا سعوديًا فريدًا للتعليم عن بُعد.

وعبر الفيديو، قالت الوزارة، إن عهد إصلاح وعزم وعمل وإنجازات تتوالى في شتى المجالات؛ تميز بها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي بايعه الشعب حبًا وولاء في الثالث من ربيع الأخر من العام 1436هـن فكان الوطن مع موعد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز والإصلاح ومنظومة عمل لا تهدأ في وطن يسير برؤية طموحة نحو المستقبل.

وأضافت الوزارة، أن قطاع التعليم تعليم في عهد الملك سلمان تطورات مهمة ومنجزات متعددة؛ ليكون التعليم صناعة لمستقبل الوطن، وشريك في تحقيق التنمية، فكانت ملامح التغيير وكانت رؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها.. وبدأت الرحلة من بناء الإنسان في فكره وسلوكه واستثمار إمكاناته وتعزيز مهاراته، ومؤامة المخرجات مع احتياجات السوق ووظائف المستقبل.

وتابعت الوزارة: وتستمر رحلة العطاء رغم التحديات ليكون التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد نموذجًا سعوديًّا فريدًا في عهده الزاهر، فكان التعليم وقت الجائحة على قدر الرهان والتطلعات والمشاركة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، في صيغة من التكامل والتناغم لتحقيق مصلحة الوطن العليا؛ ليبقى عهد الملك سلمان مرحلة إصلاح وإنجاز لوطن لا يعرف غير القمة.