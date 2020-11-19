السعودية اليوم / تونس تسجل 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1450 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 83772 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2541 حالة وفاة.

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00:29ت م

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تونس 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و96 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 83772 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2541 حالة وفاة.// انتهى //00:29ت م0224

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