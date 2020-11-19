السعودية اليوم / مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعزز مكانة الصقور في قلوب السعوديين



الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

تنطلق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وسط ترقب كبير من قبل الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل في أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وينطلق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

وقد تكللت النسختان الماضيتان للمهرجان بالنجاح، إذ شارك فيها 4073 صقراً، ودخلتا بذلك موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد مشاركة 1723 صقراً في النسخة الأولى، و2350 صقراً في العام الثاني، لتنتزع لقبها الرسمي كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم.

يذكر أن المهرجان يتضمن مسابقتين؛ الأولى الملواح (الدعو)، والتي يقطع فيها الصقر مسافة 400 متر ، مسجلاً أسرع توقيت، وتقسم المسابقة على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، بالإضافة لمسابقة مزاين الصقور، التي يتم خلالها اختيار أجمل الصقور.

// انتهى //

23:45ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستنطلق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وسط ترقب كبير من قبل الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل في أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.وينطلق المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي – حفظه الله -.وقد تكللت النسختان الماضيتان للمهرجان بالنجاح، إذ شارك فيها 4073 صقراً، ودخلتا بذلك موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد مشاركة 1723 صقراً في النسخة الأولى، و2350 صقراً في العام الثاني، لتنتزع لقبها الرسمي كأكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم.يذكر أن المهرجان يتضمن مسابقتين؛ الأولى الملواح (الدعو)، والتي يقطع فيها الصقر مسافة 400 متر ، مسجلاً أسرع توقيت، وتقسم المسابقة على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، بالإضافة لمسابقة مزاين الصقور، التي يتم خلالها اختيار أجمل الصقور.// انتهى //23:45ت م0221

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