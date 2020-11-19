السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 164,382 إصابة مؤكدة و 1,602 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و 1,602 حالة وفاة نتيجة

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.

// انتهى //

23:13ت م

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واشنطن 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و 1,602 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.// انتهى //23:13ت م0215

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