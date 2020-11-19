السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا



أديس أبابا 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة بلغ 48016 حالة وفاة.

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21:42ت م

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أديس أبابا 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية، بلغ مليون و 998 253 إصابةً.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة بلغ 48016 حالة وفاة.// انتهى //21:42ت م0198

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