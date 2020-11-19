السعودية اليوم / تونس تسجل استقراراً نسبياً في سرعة انتشار فيروس كورونا



تونس 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي اليوم، أن الإجراءات الوقائية الصحية المتخدة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري أسهمت في تسجيل استقرار نسبي في سرعة الانتشار لفيروس

وأفاد الوزير فوزي مهدي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للجنة العلمية لمجابهة كوفيد 19 ، أن نسبة انتشار فيروس كورونا في تونس تظل حالياً مرتفعة إذ تقدر ب 145 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يومً الأخيرة.

ولفت النظر إلى أنه جرى خلال شهر أكتوبر الماضي تسجيل 1342 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وتجاوز عدد الوفيات إلى منتصف نوفمبر الحالي 905 وفيات ليبلغ اجمالي الوفيات 2543 حالة، مضيفًا أن الضغط تقلص على بعض المستشفيات ما عدى بعض أقسام الإنعاش الطبي التي وصلت نسبة الاكتظاظ بها 85 %.

وشدد على أهمية دور المواطن في احترام الإجراءات الصحية الوقائية، عاداً أن نجاح تطويق انتشار هذه الجائحة يظل رهين كل المتدخلين وفي مقدمتهم المواطنون.

من جهته، أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم اليوم، أنه تقرر إعادة فتح المساجد بداية من يوم الاثنين القادم، والاكتفاء بالصلوات الخمس ، مع وجوب احترام البروتوكول الصحي.

في ذات السياق، قررت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا إجراء تخفيف في القيود المسلطة على الأنشطة الثقافية، واستئناف عدد منها تدريجياً مع مراعاة احترام البروتوكول الصحي بداية من يوم الاثنين القادم.

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21:12ت م

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تونس 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي اليوم، أن الإجراءات الوقائية الصحية المتخدة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري أسهمت في تسجيل استقرار نسبي في سرعة الانتشار لفيروس كورونا واستقرار نسبي في عدد الوفيات، غير أن هذا الاستقرار يظل مرتفعاً وفي مستوى عال.وأفاد الوزير فوزي مهدي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للجنة العلمية لمجابهة كوفيد 19 ، أن نسبة انتشار فيروس كورونا في تونس تظل حالياً مرتفعة إذ تقدر ب 145 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يومً الأخيرة.ولفت النظر إلى أنه جرى خلال شهر أكتوبر الماضي تسجيل 1342 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وتجاوز عدد الوفيات إلى منتصف نوفمبر الحالي 905 وفيات ليبلغ اجمالي الوفيات 2543 حالة، مضيفًا أن الضغط تقلص على بعض المستشفيات ما عدى بعض أقسام الإنعاش الطبي التي وصلت نسبة الاكتظاظ بها 85 %.وشدد على أهمية دور المواطن في احترام الإجراءات الصحية الوقائية، عاداً أن نجاح تطويق انتشار هذه الجائحة يظل رهين كل المتدخلين وفي مقدمتهم المواطنون.من جهته، أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم اليوم، أنه تقرر إعادة فتح المساجد بداية من يوم الاثنين القادم، والاكتفاء بالصلوات الخمس ، مع وجوب احترام البروتوكول الصحي.في ذات السياق، قررت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا إجراء تخفيف في القيود المسلطة على الأنشطة الثقافية، واستئناف عدد منها تدريجياً مع مراعاة احترام البروتوكول الصحي بداية من يوم الاثنين القادم.// انتهى //21:12ت م0193

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