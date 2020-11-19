شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: 15 ألف جامع لصلاة الاستسقاء.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة الـ 15 ألف جامع بمختلف مناطق المملكة وفق البروتوكولات الصحية لاستقبال آلاف المصلين في أول صلاة استسقاء لهذا العام يدعو لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اليوم تأسياً بسنة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -عند تأخر نزول المطر.

ونشرت الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر بروشور لمواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسة بمناطق المملكة، وفق تعميم الوزارة والذي حدد موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد وجه عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة بإنفاذ الأمر السامي الكريم بإقامة الصلاة والتأكيد على منسوبي الجوامع بإقامة صلاة الاستقساء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وتهيئة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لضمان سلامة وصحة المصلين، مؤكداً على الأئمة والدعاة القيام بدورهم في حث المصلين وتذكيرهم بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.