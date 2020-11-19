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2020-11-19 طقس الخميس.. توقعات برياح نشطة وسماء غائمة بعدة مناطق مكة المكرمة وطريف تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة اليوم الخميس. كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 35 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، وأدنى درجة حرارة تصل إلى 8 درجة مئوية في طريف.



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