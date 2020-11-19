، تطبيق شهير لأوقات الصلاة واتجاه القِبلة يبيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي ،

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قطع تطبيق إسلامي شهير لأوقات الصلاة وتحديد اتجاه القِبلة علاقته بشركة تكنولوجيا المواقع بعد ظهور تقارير عن بيعها بيانات المستخدمين المسلمين للجيش الأمريكي.
ووفقًا لشبكة "ويس" العالمية، فإن التطبيق الأكثر انتشارًا بين المسلمين في العالم Muslim Pro، وتم تحميله 95 مليون مرة على الأقل في 200 دولة حول العالم، تعاقد مع شركة التكنولوجيا X-Mode التي بدورها باعت البيانات لأطراف أخرى، باعت تلك البيانات بدورها للجيش الأمريكي.
وتشير المعلومات إلى أن الجهة التي اشترت البيانات هي قيادة العمليات الخاصة في الولايات المتحدة، وهي فرع من الجيش يختص بمكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاعات الخاصة.
ويبيّن التطبيق للمستخدمين أوقات الصلاة، واتجاه مكة المكرمة بناء على الموقع، ويوفر أيضًا تسجيلات صوتية للقرآن، وتذكيرات بالصلاة، وقراءة آيات من القرآن.
من جانبه، نفى زهريا جوباري، رئيس قسم المجتمع في التطبيق، التقرير مشيرًا إلى أنه غير دقيق وغير كامل، لكن التطبيق قرر قطع علاقاته بشركة X-Mode.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 12:27 AM
الأكثر انتشارًا بين المسلمين.. وتم تحميله 95 مليون مرة في 200 دولة حول العالمتطبيق شهير لأوقات الصلاة واتجاه القِبلة يبيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي
قطع تطبيق إسلامي شهير لأوقات الصلاة وتحديد اتجاه القِبلة علاقته بشركة تكنولوجيا المواقع بعد ظهور تقارير عن بيعها بيانات المستخدمين المسلمين للجيش الأمريكي.
ووفقًا لشبكة "ويس" العالمية، فإن التطبيق الأكثر انتشارًا بين المسلمين في العالم Muslim Pro، وتم تحميله 95 مليون مرة على الأقل في 200 دولة حول العالم، تعاقد مع شركة التكنولوجيا X-Mode التي بدورها باعت البيانات لأطراف أخرى، باعت تلك البيانات بدورها للجيش الأمريكي.
وتشير المعلومات إلى أن الجهة التي اشترت البيانات هي قيادة العمليات الخاصة في الولايات المتحدة، وهي فرع من الجيش يختص بمكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاعات الخاصة.
ويبيّن التطبيق للمستخدمين أوقات الصلاة، واتجاه مكة المكرمة بناء على الموقع، ويوفر أيضًا تسجيلات صوتية للقرآن، وتذكيرات بالصلاة، وقراءة آيات من القرآن.
من جانبه، نفى زهريا جوباري، رئيس قسم المجتمع في التطبيق، التقرير مشيرًا إلى أنه غير دقيق وغير كامل، لكن التطبيق قرر قطع علاقاته بشركة X-Mode.
، تطبيق شهير لأوقات الصلاة واتجاه القِبلة يبيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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