محمد بن مسعود - الدمام - براتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار كشفت تقارير صحفية غانية أن إدارة النادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات لضم اللاعب الغاني أندري أيو "31" عام لاعب سوانزي سيتي. وبحسب ما نقلت صحيفة " afriquesports" فإن مسؤولو النادي السعودي عرضوا على اللاعب راتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار. وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 2022 وحال ضمه سيكون في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. اللاعب الخليج 365 له اللعب في مارسيليا الفرنسي وويستهام يونايتيد الإنجليزي وفنربخشة للتركي وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده. 19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 12:31 AM براتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار "الأهلي" يفاوض الغاني "أندري أيو" لاعب "سوانزي سيتي" "الأهلي" يفاوض الغاني "أندري أيو" لاعب "سوانزي سيتي" كشفت تقارير صحفية غانية أن إدارة النادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات لضم اللاعب الغاني أندري أيو "31" عام لاعب سوانزي سيتي. وبحسب ما نقلت صحيفة " afriquesports" فإن مسؤولو النادي السعودي عرضوا على اللاعب راتب أسبوعي يصل لنحو 200 ألف دولار. وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 2022 وحال ضمه سيكون في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. اللاعب الخليج 365 له اللعب في مارسيليا الفرنسي وويستهام يونايتيد الإنجليزي وفنربخشة للتركي وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده. الكلمات المفتاحية ، "الأهلي" يفاوض الغاني "أندري أيو" لاعب "سوانزي سيتي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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