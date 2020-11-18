شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» تدرب 100 ألف شاب على وظائف المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مؤسسة «مسك الخيرية» اليوم الستار عن مبادرة صنّاع المستقبل، التي تهدف إلى إعداد 100 ألف مشارك لمواكبة عالمنا المتغيّر في مستقبل العمل، في مسعىً نحو سد الفجوة بين المهارات الحالية وطموح الوطن في المجال الرقمي. وتستهدف المبادرة الشباب السعودي من الجنسين، الذين تحملهم تطلعاتهم لفهم المستقبل والاستعداد له، حيث سيساعد البرنامج في تمكين الشباب والشابات من التقدم وبناء البيئة التكنولوجية في المملكة استعدادا لوظائف ومهارات الغد.

وتتضمن المبادرة التي ترعاها وتشرف على تنفيذها المؤسسة أربع مجالات مستقبلية؛ الذكاء الاصطناعي للأعمال، أساسيات إدارة المنتجات، مقدمة لتحليل الأعمال، وأساسيات التسويق الرقمي. ولفتح الباب لعدد أكبر من المشاركين فقد أُتيح البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وصمم بطريقة لا تتطلب الانضمام للبرنامج للمعرفة المسبقة بهذه المجالات.

وينطوي البرنامج على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى 100 ألف مشارك بغرض بناء اللبنات الأساسية للمهارات الأربع بالإضافة لرفع الوعي بمستقبل العمل. ويتاح للمشارك في هذه المرحلة مدة ستة أسابيع يكمل خلالها 20 ساعة تدريبية. تنتهي بحصول المشارك على شهادة صنّاع المستقبل.

وتنطلق بعدها المرحلة الثانية لتطوير مهارات المتدربين العملية عند إكمال برنامج صناع المستقبل، حيث سيتم اختيار 3000 خريج لمنحة دراسية كاملة لإكمال شهادة Nanodegree في إحدى مجالات المستقبل المذكورة.