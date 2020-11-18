شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» تدرب 100 ألف شاب على وظائف المستقبل والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن المبادرة التي ترعاها وتشرف على تنفيذها المؤسسة أربع مجالات مستقبلية؛ الذكاء الاصطناعي للأعمال، أساسيات إدارة المنتجات، مقدمة لتحليل الأعمال، وأساسيات التسويق الرقمي. ولفتح الباب لعدد أكبر من المشاركين فقد أُتيح البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وصمم بطريقة لا تتطلب الانضمام للبرنامج للمعرفة المسبقة بهذه المجالات.
وينطوي البرنامج على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى 100 ألف مشارك بغرض بناء اللبنات الأساسية للمهارات الأربع بالإضافة لرفع الوعي بمستقبل العمل. ويتاح للمشارك في هذه المرحلة مدة ستة أسابيع يكمل خلالها 20 ساعة تدريبية. تنتهي بحصول المشارك على شهادة صنّاع المستقبل.
وتنطلق بعدها المرحلة الثانية لتطوير مهارات المتدربين العملية عند إكمال برنامج صناع المستقبل، حيث سيتم اختيار 3000 خريج لمنحة دراسية كاملة لإكمال شهادة Nanodegree في إحدى مجالات المستقبل المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر «مسك» تدرب 100 ألف شاب على وظائف المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.