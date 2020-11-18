التجارة تشهر بفرع شركة منسوجات لمخالفة ضوابط التخفيضات

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - حائل

شهرت وزارة التجارة، أمس الأربعاء، بفرع شركة تختص في تجارة الأقمشة والمنسوجات بمدينة حائل؛ لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، حيث لم تدون الأسعار قبل وبعد التخفيض، إلى جانب مخالفة عدم وضع بيانات تجارية على المنتجات المعروضة.

ويأتي التشهير بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.

