فيديو.. ضبط شخص هرب من محطة وقود دون دفع النقود

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - أبها

تمكنت الأجهزة الأمنية في أبها من ضبط شخص عبأ وقودًا لمركبته دون دفع النقود، والهرب من محطة وقود، متسببًا في أضرار بالمحطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة أبها قد تلقت بلاغًا عن أحد الأشخاص قام بتعبئة وقود لمركبته دون دفع النقود، وإشهار سلاح أبيض على أحد العمالة بمحطة وقود غرب مدينة أبها والهرب من الموقع متسببًا في إحداث أضرار بالمحطة، فقد أسفرت إجراءات البحث بالجهات المختصة بدورات الأمن من القبض عليه، وتبين أنه مواطن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وقد أشعرت النيابة العامة اختصاصًا.