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2020-11-18 اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. وفي وقت سابق، أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من نوع “سام 6”.



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