2020-11-18

المرور يوضح عقوبة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، على أهمية ترك مسافة آمنة بين مركبتين على الطريق؛ لأن عدم ترك مسافة آمنة يُعد مخالفة صريحة من المخالفات المرورية.

وقالت إدارة المرور: إن عدم ترك مسافة آمنة بين المركبتين يقتضي دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 300 ريال.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذرت في وقت سابق من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن فعل ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية.

وأشار المرور إلى أن المراوغة ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية، كما تزيد صعوبة التحكم في المركبة.



