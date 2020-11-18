شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يقف على فرضية إخماد الحرائق بطائرات الإطفاء الإيطالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏رفع أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية، على ما وجدته منطقة عسير إنساناً ومكاناً من اهتمام ودعم مستمر في كافة المجالات في السراء والضراء، وسعي دائم لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطن والمقيم، مشيراً إلى أن توفير طائرات من نوع كنداير سي إل 415 المختصة في إطفاء الحرائق وتواجدها الدائم في المنطقة، وفقًا للأمر السامي من القيادة الرشيدة، هو بدافع الحرص وتوفير كافة سبل السلامة والراحة للمواطنين والمقيمين. وأضاف أمير عسير أن ذلك محل امتنان وتقدير من المواطن والمقيم والمسؤول في منطقة عسير.

جاء ذلك خلال وقوفه ميدانياً على افتراضية إخماد الحرائق باستخدام طائرتي الإطفاء في موقع حريق السودة السابق، بحضور وكيل الإمارة والوكيل المساعد للشؤون الامنية وعدد من قيادات الدفاع المدني وشرطة المنطقة. وجاءت الافتراضية بسحب إحدى الطائرات المياه من سد وادي بيش التابع لمنطقة جازان في مدة لم تتجاوز 20 دقيقة، فيما قامت الأخرى برش مادة تمنع وصول الأكسجين إلى الأجزاء المشتعلة.

من جانب آخر، التقى الأمير تركي بن طلال، طاقم الفريق الجوي المصاحب، بمكتبه بديوان الإمارة، حيث استعرض تجربة الفريق للتعامل مع فرضيات الإطفاء التي قاموا بها في كل من محافظة تنومة وموقع حريق السودة، منوهاً إلى تباين التضاريس الجغرافية بالمنطقة وما تحتاج إليه من التعرف على كافة تفاصيلها والمناخ المتغير بشكل مستمر، متمنياً للفريق النجاح في مهمتهم بالمنطقة.