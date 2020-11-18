محمد بن مسعود - الدمام - بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان والمدنيين بالمنطقة الجنوبية صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. 18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 11:33 PM بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان والمدنيين بالمنطقة الجنوبية "التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه "التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. الكلمات المفتاحية ، "التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية ،

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