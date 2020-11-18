شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح شرط الصلاة بالحذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أداء الصلاة بالحذاء، موضحًا شرط ذلك.

وقال "الخثلان":" الصلاة بالحذاء في المساجد المفروشة يترتب عليه مفاسد كثيرة، إذ ستكون المساجد بمرور الوقت بها أذى وقذر".

وأضاف: " المساجد في عهد النبي "عليه الصلاة والسلام" لم تكن مفروشة، فكان الصحابة يُصلون بنعالهم، إذ أن النبي "صل الله عليه وسلم" قال إن اليهود والنصاري لا يصلون بنعالهم فخالفوهم".

وتابع:" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والصلاة بالنعال سُنة إذا كانت في مساجد غير مفروشة، ويمكن تطبيقها في البر مثلًا أو تم أداء الصلاة في مكان غير مفروش أو حذاءه؛ بشرط أن يتأكد من نظافته".