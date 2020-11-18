شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: «يوجد توجه كبير جدًا نحو التعليم عن بُعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إنه يوجد توجه كبير في الوقت الحالي نحو التعليم عن بُعد واستمراره، بعد أن بدأ على خلفية أزمة قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إنه يوجد توجه كبير في الوقت الحالي نحو التعليم عن بُعد واستمراره، بعد أن بدأ على خلفية أزمة كورونا وأضاف "آل الشيخ" في تصريحات تلفزيونية، أنه كان يوجد العديد من المسلمات في نظام التعليم ستتغير مستقبلًا بعد أن كان يظن البعض أنها لن تتغير. وتابع : "ستتغير معايير التعليم في المستقبل بحسب الاحتياج والمرحلة والمادة"، مؤكدًا على أن اقتصاديات التعليم والابتعاث أيضًا ستشهد تغيرًا بما يتماشى مع المرحلة.

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