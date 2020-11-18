شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض وتدمير طائرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة. تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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