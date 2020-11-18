شكرا لمتابعة خبر عن حالة ممطرة تبدأ بعد 24 ساعة على أملج وجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): توقع الخبير المناخي زياد الجهني، أن تبدأ حالة ممطرة بعد 24 ساعة فقط من الأن على الساحل الغربي. توقع الخبير المناخي زياد الجهني، أن تبدأ حالة ممطرة بعد 24 ساعة فقط من الأن على الساحل الغربي. وقال "الجهني" عبر "تويتر" :"24 ساعة فقط وتبدأ الحالة الممطرة الاولى على الساحل الغربي ان شاء الله من املج شمالاً وحتى جده جنوباً ". ونشر خريطة توضح شدة الحالة الممطرة، قائلًا إن أفضل الفرص باللون الاحمر و الاصفر يومي الجمعة والسبت.

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