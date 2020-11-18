شكرا لمتابعة خبر عن طالبة تخطف الأنظار بغنائها في ذكرى البيعة عبر مدرستي " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):خطفت طالبة غنت لزميلاتها بمناسبة ذكرى البيعة عبر منصة مدرستي، أنظار المواطنين الذين أشادوا بأدائها الرائع أثناء الغناء.
ومن جهتها، قالت الطالبة التى تدعى الكادي ياسر خلال :" غنيت لزميلاتي من أجل بيعة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله -"، موضحة:" المديرة شكرتني ".
وفي السياق ذاته، أشارت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة منى المالكي إلى التفاعل الكبير بذكرى البيعة في الجامعة، لافتة:" هناك ورش عمل تقوم على تعزيز الانتماء والولاء للقيادة ".
وجاء ذلك بالتزامن مع مناسبة مرور 6 أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله–
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