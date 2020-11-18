شكرا لمتابعة خبر عن "الدفاع المدني" يحذر من الأمطار الرعدية لـ 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، أن هناك فرصة لازدياد هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم على أجزاء من مناطق المملكة.

وأوضحت أن المناطق التي ستتأثر بها هي (مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف والمنطقة الشرقية )، وكذلك يصحب هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( القصيم ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتكم .