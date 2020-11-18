شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفلة مُصابة بمتلازمة داون تُعبر ببرائتها عن حبها لسمو ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رفضت الطفلة سارة المُصابة بمتلازمة داون، أن تغادر مركز للعلاج دون تقبيل صورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وكشفت مسؤولة في المركز، أنها تعلّمت حب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد –حفظهما الله-، هي وزميلاتها في المركز.

وحاور مذيع "الراصد"، الطفلة التي عبّرت ببرائتها عن حبها لسمو ولي العهد، مشيرة إلى أنها أخذت صورته في المنزل، لأنها رفضت الخروج من المركز إلا ومعها الصورة.