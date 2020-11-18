شكرا لمتابعة خبر عن سفير العراق لدى المملكة: منفذ عرعر يشكل شريانًا رئيسياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

علق السفير العراقي لدى المملكة، الدكتور قحطان طه خلف، على افتتاح منفذ عرعر، قائلا:" منفذ عرعر الذي تم إعادة فتحه يشكل شريانا رئيسيا ‎".

وأضاف " خلف ":" منفذ عرعر يؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق "، موضحا:" نعتز بالعلاقات مع الأشقاء ".

وأبان ‏سفير العراق لدى المملكة:" لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربي ".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، افتتحت منفذ عرعر الحدودي مع المملكة بشكل رسمي، أمام التبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، الأربعاء، افتتح منفذ جديدة عرعر الحدودي، مع العراق، وذلك بحضور وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي.

وعبر الأمير فيصل بن خالد عن سعادته بتدشين افتتاح منفذ جديدة عرعر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي تعزيزًا للعلاقات بين البلدين الشقيقين.