شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الدرعية:"استقبال السياح مرتبط بوصول اللقاح" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، عن موعد استقبال السياح والزائرين في الدرعية.

وأوضح "إنزيريلو"، أن الهيئة بدأت الاستعداد لاستقبال الزائرين، على أن تفتح الدرعية أبوابها لهم بعد وصول لقاح فيروس كورونا المنتظر.

وأفاد بأنه تم إطلاق حملة إعلانية لجذب الزوار من الخارج، مشيرًا إلى أنها ستضم متاحف وفنادق ومطاعم وأسواقًا.