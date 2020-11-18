شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المتبع حال تم تسريب البيانات في مواقع حجوزات الفنادق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الخبير في التقنية والأمن السيبراني، تركي المحمود، ما يجب على الشخص فعله إذا حدث تسريب للبيانات في مواقع حجوزات الفنادق.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أنه إذا كان الشخص قد وضع بياناته على مواقع حجوزات الفنادق، فيجب عليه تغيير البريد الإلكتروني وكلمة السر، وجميع بياناته الأخرى.

وأشار إلى أن البنوك تقدم خدمة بطاقات "فيزا" للشراء عن طريق الإنترنت، وهذا الكارت تكون بياناته في الموقع الذي يقوم الشخص بالحجز فيه، فبمجرد معرفة المبلغ المطلوب يقوم الشخص بسحبه من حسابه لوضعه في هذا الكارت، وبذلك لا يكون هناك أموال فيه.