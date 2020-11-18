شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» توضح غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت إدارة المرور، اليوم الأربعاء، على أن عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين على الطريق يُعد مخالفة صريحة من المخالفات المرورية.

وقالت إدارة المرور إن عدم ترك مسافة آمنة بين المركبتين يقتضي دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 300 ريال.

وكانت المرور حذرت في وقت سابق من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن فعل ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية.

وأكدت أن المراوغة ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية، كما تزيد صعوبة التحكم في المركبة.