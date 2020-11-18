شكرا لمتابعة خبر عن 3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):يغفل الكثير من العمال حقوقهم خلال توقيع عقد عمل جديد، لدرجة أن البعض لا يهتم بقراءة كل بنود العقد، الأمر الذي يعتبر محل تهديد له في حال وجدت 3 شروط بالعقد.
ويشار إلى 3 شروط في عقد العمل إذا وجدت تعتبر محل تهديد للعامل في حال استمراره في العمل، وشملت: يحق لصاحب العمل نقلك في أي مكان، يحق لصاحب العمل إنهاء عقدك أثناء فترة التجربة، ولايحق لك أن تنهي العقد، تعويض محدد يحق لصاحب العمل إنهاء عقدك بسبب غير مشروع.
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