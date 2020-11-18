شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أغلقت اللجنة الأمنية بمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، محلًا غير مرخصًا، وضبطت أكثر من 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، و12 بدلة عسكرية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.