شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يكشف أعراض ضعف الغدة الدرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أعراض ضعف الغدة الدرقية، شملت زيادة الوزن، والإحساس بالبرودة، وتساقط الشعر، وخشونة الجلد.

وتضمنت الأعراض أيضا خشونة الصوت، والإمساك، وكثرة النسيان، والإرهاق الدائم، ضعف الباءة.

ولفت " النمر " إلى فوائد الزنجبيل وهي " يُدْفِئ في الشتاء، يخفض الدهون الثلاثية، يخفض الكوليسترول الضار، يرفع الكوليسترول الحميد ".

وكان النمر ذكر في تصريحات سابقة أن الحزن يؤذي القلب كثيرا لأنه: " يرفع الضغط، يزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، يقلل الأكل، يقلل النوم، لايهتم بأخذ الأدوية".

وأشار: " كلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب، لذلك استمراره يهلك المصاب ".