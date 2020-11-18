شكرا لمتابعة خبر عن «الفوزان» يوضح حكم قول «الله لا يعيد الشر» لمن شفي من المرض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم قول : " الله لا يعيد الشر" لمن شفي من المرض . أوضح معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم قول : " الله لا يعيد الشر" لمن شفي من المرض . وقال "الفوزان " في تسجيل صوتي ردًا على استفسار حول الدعاء بهذه الصيغة، بقوله إنه دعاء عام ليس فيه ضرر.

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