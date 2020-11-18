حفاظًا على سرية وأمن المعلومات..

وجهت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نصيحة مهمة لجميع المستخدمين والمستفيدين من خدماتها. ودعت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، جميع المستخدمين؛ لتوخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالبيانات الشخصية لحساباتهم. وقالت منصة أبشر، في تغريدتها، «انتبه.. لا تشارك معلومات حسابك في منصة أبشر هاتفيًا أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع أي جهات أو أفراد تّدعي أنها تمثل أبشر وذلك حفاظًا على سرية وأمن المعلومات». اقرأ أيضًا : نقل المعلومات من جواز السفر القديم للحديث.. «أبشر» يحدِّد الطريقة

«أبشر» يجدد التذكير بحل مشكلة نسيان «اسم المستخدم»

كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» توجه نصيحة مهمة للمستفيدين لعدم ضياع حساباتهم.. وتنبه بهذا الإجراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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