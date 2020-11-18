القيادة تهنئ رئيس غينيا بفوزه بولاية رئاسية ثالثة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

وقال الملك: «يسرنا تهنئتكم بمناسبة فوزكم بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا، مؤكدين لكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الشقيقين، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الغيني الشقيق دوام التقدم والازدهار».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا بذات المناسبة، قال فيها: «يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم لولاية رئاسية ثالثة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق».