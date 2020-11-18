فيديو يوثق لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين في «ذكرى البيعة» السادسة

تحل اليوم الذكرى السادسة للبيعة؛ حيث مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم؛ لتجدد التأكيد على تاريخ مُشرِّف ومسيرة وطنية حافلة بالخير والنماء، وإنجازات يوثقها التاريخ لقيادة تواصل العطاء لشعب يبادلها حبًّا بحب.

وبثت وكالة الأنباء السعودية، فيديو موثقًا بلقطات تاريخية نادرة لخادم الحرمين؛ حيث تفقده المشروعات الكبرى ومتابعته كل تفاصيلها بالزيارات الميدانية، ولقاءاته بالمسؤولين وتوجيهاته السديدة التي طالما تُعبّر عن شخصية نادرة فكرًا وعملًا وتخطيطًا، وهو ما أيدته الأيام وجدد الواقع تأكيده لاحقًا بما تعيشه المملكة الآن من إنجازات تُمنكِّها يوميًا من تجاوز الصعاب والأزمات.

ويصادف اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م مناسبة مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية، ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. وزارة الداخلية توجه رسالة مؤثرة عن الأمن والأمان في «ذكرى البيعة»

««ذكرى البيعة».. الوزير الحقيل يجدد العهد والولاء: ست سنوات مليئة بالإنجازات

