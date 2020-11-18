«ذكرى البيعة».. الدكتورة العنود بنت خالد: المرأة السعودية نالت دعم وثقة غير مسبوقين في عهد خادم الحرمين

رفعت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية برئاسة الحرمين الشريفين الدكتورة العنود بنت خالد العبُّود، باسمها واسم منسوبات وكالة الشؤون التطويرية النسائية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولجميع أفراد الشعب السعودي بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم.

وقالت العبود: «نسعد هذا الأيام مع قيادتنا الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية في الاحتفاء بحلول الذكرى السادسة حيث تأتي ونحن نعيش لحظات نلمس من خلالها إنجازات وطنية واقتصادية وتنموية كبيرة ومشروعات عملاقة شكلت نُقلة عظيمة وانطلاقة لمستقبل واعد تحسمه مرحلة جديدة من العمل الوطني بعزم وبصيرة تنبثق من رؤية المملكة 2030».

وأضافت: «شملت العديد من المجالات والقطاعات ومنها الحرمين الشريفين الذي حظي ولا يزال يحظى بدعم سخي وعمل دؤوب ومتابعة جادة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-ايمانًا منها بأهمية ومكانة الحرمين الشريفين لينعم قاصديهما بأداء عباداتهم ونسكهم في يسر وسهولة».

وأشارت العبود إلى أنه في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين، نالت المرأة السعودية دعمًا غير مسبوق وثقة كبيرة؛ حيث نُصبت في مناصب قيادية واستشارية مهمة لتحقق رسالتها في الحرمين الشريفين.

واختتمت بقولها: نجدد البيعة على السمع والطاعة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، سائلين الله تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.