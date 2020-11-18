وزير النقل يعدد فوائد افتتاح منفذ جديدة عرعر بين السعودية والعراق

رفع وزير النقل رئيس لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة افتتاح منفذ جديدة عرعر اليوم.

وأوضح وزير النقل، أن افتتاح منفذ جديدة عرعر؛ جاء نتاج عمل متواصل ومشترك بين ولي العهد، ورئيس الوزراء العراقي، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، حيث سيعزز افتتاح المنفذ حركة التبادل التجاري والعلاقات الاجتماعية بين البلدين الشقيقين على صعيد حركة نقل الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية.

وأضاف، أن ذلك يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين الشقيقين لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتسهيل حركة التنقل بين أراضيهما وعبرهما، وذلك بما يتوافق مع علاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن توجيهات القيادة الرشيدة كان لها أكبر الأثر في مواصلة العمل الثنائي المشترك الذي ساعد على تحويل الجهود إلى واقع ملموس، مشيدًا بتعاون الجانب العراقي الشقيق في مختلف المراحل، الأمر الذي سيدفع بالعمل اللوجستي وحركة التبادل التجاري والعلاقات الاجتماعية إلى مراحل إيجابية متقدمة.

اقرأ أيضا:

«منفذ عرعر».. وزارة البيئة تعلن إجراء مهمًا بشأن الصادرات والواردات للحد من مخاطر تسرب الأمراض الوبائية

بالفيديو.. وزير الداخلية العراقي يصل منفذ عرعر الحدودي لافتتاحه رسميًّا