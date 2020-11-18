بالصور.. حادث تصادم بالرياض يسفر عن تحطم السيارات و5 إصابات متباينة

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، عن أن حادث التصادم، الذي وقع في القويعية غرب مدينة الرياض، نتج عنه خمس إصابات، وأسفر عن تحطم كبير بالسيارات.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من الدفاع المدني بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات، فتم توجه أربعة فرق إسعافية للموقع؛ حيث وصلت أول فرقة خلال 12 دقيقة من تلقي البلاغ، وتبين وجود خمس إصابات؛ منها إصابتان حرجتان وثلاث إصابات طفيفة؛ حيث تم نقل جميع الحالات إلى مستشفى القويعية العام.